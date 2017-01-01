Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir kargo aracında yapılan aramada, gümrük kaçağı bin 810 kilogram çay ve 8 bin 532 aksesuar (çanta, kemer vb.) bulunduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerince icra edilen yol kontrolü sırasında bir kargo aracında yapılan aramada, gümrük kaçağı bin 810 kilogram çay ve 8 bin 532 aksesuar (çanta, kemer vb.) ele geçirildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili bir kişi hakkında 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.