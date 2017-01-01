Bodrum'da silahlı kavga: 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Turgutreis Akçaalan Mahallesi'nde Ertuğrul S. ile Volkan Yıldız arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul S. yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Volkan Yıldız'a ateş etti. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan zanlı, Jandarma ekipleri tarafından saklandığı evinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.