Boks: Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası

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BURDUR (AA) - Türkiye Boks Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Burdur'da başladı.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 48 ilden gelen sporcuların katılımıyla bir yarışma gerçekleştirildiğini belirterek, gençlerden beklentinin gerek dünya şampiyonalarında gerekse de olimpiyatlarda Türk bayrağını göndere çektirmeleri olduğunu belirtti.

Türk gençlerinin bunu yapabilecek kabiliyete sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Her alanda dünyada lider ülke olmak zorunluluğumuz var. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü. Bir ülke işgal edilmek üzereyken Osmanlı Devleti'ni parçalamak ve bu yurdu işgal etmek isteyenlere karşı milli mücadelenin başladığı o günün yıl dönümündeyiz. Bu topraklar üzerinde emelleri olanlar, aynı duyguları aynı hislerini hala yaşatıyorlar. Nasıl Çanakkale'de bunlara 'dur' dediysek, nasıl 30 yıldan beri PKK terör örgütü aracılığıyla bizi parçalamak isteyenlere 'dur' dediysek, nasıl 15 Temmuz işgal girişimine karşı, özellikle gençlerin öne çıkmasıyla tanklara, toplara siper olmuşsa bu millet, bağımsızlığımızı ilelebet bu topraklar üzerinde devam ettireceğiz. Bu ülke siz gençlerin omuzlarında yükselmeye devam edecek."

Yılmaz, 500'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya katılanlara başarı diledi.

Şampiyona 24 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.