Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

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IĞDIR (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Öğretmenlerimizin öğrencilerimize daha iyi ortamda eğitim verebilmesi adına Fatih Projesi'ni de Ulaştırma Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na destek vermek üzere, 435 bin etkileşimli tahta kurmak marifetiyle gerçekleştirdik. 45 bin 700 okula da çok fonksiyonlu yazıcılar kurduk." dedi.

Bakan Arslan çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Iğdır'da, yapımı tamamlanan Bahçeşehir Okulları'nın açılış törenine katıldı.

Arslan, törende yaptığı konuşmada, hükümet olarak eğitimin kalitesini artırmak adına 14 yılda 270 bin derslik inşa edildiğini belirterek, "Sınıf başına düşen öğrenci sayısı 60 ile 70'lerden ortaokullarda 25'e, ilkokulda 23'e düşmüş durumda. Bu çok önemli bir gösterge, fiziki mekanları iyileştirmek, derslik sayısını artırmak ve bir derste hocanın öğrenciye ayırabileceği zamanı artırabilmek adına derslik başına öğrenci sayısını azaltmış olmak da çok önemli." diye konuştu.

- "Hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz"

Öğretmen sayısını 14 yılda yaklaşık iki katına çıkardıklarını anlatan Arslan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 904 bin öğretmenimiz var. Öğretmenlerimizin öğrencilerimize daha iyi ortamda eğitim verebilmesi adına Fatih Projesi'ni de Ulaştırma Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na destek vermek üzere, 435 bin etkileşimli tahta kurmak marifetiyle gerçekleştirdik. 45 bin 700 okula da çok fonksiyonlu yazıcılar kurduk. Bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bu projede verdiğimiz desteğin miktarı 1,7 milyar lira. Bunları yapmak önemli, bunları yaparken herkesin de bir yerden elini taşın altına koyması gerektiğini biliyoruz. Devlet olarak, hükümet olarak, üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir marka olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "Ülkemizde kendini ispatlamış bir marka. Bu markayı Iğdır'a kazandırmaları nedeniyle onları tebrik ediyorum. El ele, birlikte bir ekip anlayışıyla hareket edip kazandırmış olmaları da bence ayrı bir kazanç." diye konuştu.

Gaziantep'te, "Devletin verdiği kitabı ben nasıl yırtarım?" diyerek ağlayan ve internette izlenme rekoru kıran ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Yasemin Kaplan'ı da anımsatan Bakan Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"İnternet ortamında 7-8 yaşlarında bir kız çocuğumuz ağlıyor. Annesi ikna etmeye çalışıyor. Çocuk ağlayarak 'ben bu kitabı yırtmamalıydım. Yarın öğretmenime ne söyleyeceğim ?' diyor. Aklıma gelen ilk şey, çocuk herhalde öğretmeninden korkuyor, yarın öğretmenime ne cevap vereceğim korkusuyla ağlıyor. Sonra, 'bu devlet bu kitabı bana bedava verdi ama bana emanet etti, ben o emaneti nasıl yırtarım, ben o emanete nasıl sahip çıkmam' diyor. 8 yaşında bir çocuğumuz bu bilinçle büyüyorsa, gelişiyorsa, Allah'ın izniyle bugün onlara hizmetkarlık eden ağabeylerini, ablalarını, amcalarını, teyzelerini, halalarını hiç şüphemiz yok ki geçecekler. Değerli hocalarım, değerli ailelerim sizlere çok teşekkür ediyoruz, bu ve bunun gibi çocuklar yetiştirdiğiniz için. Bu ve bunun gibi çocuklar olduğu sürece Allah'ın izniyle biz düne göre çok güçlüyüz ama gelecekte bugünden daha güçlü olacağız."

- TOBB Iğdır Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi temel atma töreni

Daha sonra okulu gezen Bakan Arslan, okul öğrencilerinden Hüseyin Ali Çağan ve Muhammet Aksu'nun TÜBİTAK'ta birincilik ödülüne layık görülen 'Robiküpü Çözme Robotu' projesi hakkında bilgi aldı.

Arslan, bu ziyaretinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Melekli Beldesi'nde yaptırılan TOBB Iğdır Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi temel atma törenine katıldı.

Öğrencilerin Kafkas dansını izleyen Arslan, kendisine takdim edilen çiçeği de bir kız öğrenciye verdi.

Arslan, törende yaptığı konuşmada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da temel atma törenine katılacağını ancak uçak arızası nedeniyle gelemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin her yerine bu seferberliğe çok da kaliteli bir şekilde katılıyorlar. TOBB'un bu konuda aldığı mesafe önemli ama bizde sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle Dilucu Sınır Kapısı'ndaki tesislerin yenilenmesi, Gürbulak'taki tesislerin yenilenmesi ve ülkemizin diğer kapılarındaki tesislerin yenilenmesi konusunda bu işbirliğinin yolunu açtık ve TOBB ile çok güzel bir iş birliği içerisinde bu görevi onlara verdik. Bu konuda 65. Hükümet olarak bu görevi ifa ediyoruz ama bizden önceki hükümetlerin de attığı çok önemli adımlar var. O hükümetlere de bakanlara da Başbakanlara da elbetteki TOBB'a da teşekkür ediyoruz."

Arslan'a Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından tablo hediye edilmesinin ardından, okulun temeli atıldı.

Daha sonra Iğdır Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tekstil mağazasını da ziyaret eden Arslan, buradan Yukarı Elhacı köyüne geçti. Arslan, köy okulu önünde vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Bakan Arslan, burada vatandaşlara köye sıcak asfalt, parke taşı ve derslikli okul yapacaklarının sözünü verdi.

Programlara, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

