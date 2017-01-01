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GÜNCELLEME - Kardeşini silahla öldürdüğü iddiası

19 Mayıs 2017 Cuma, 23:43

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde, Savaş Yurul ile evinde misafir olarak kalan kardeşi Korkmaz Yurul (43) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada Savaş Yurul'un, kardeşine tabancayla 4 el ateş açtığı öne sürüldü. Korkmaz Yurul olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından üçüncü kattaki evden inerek sokakta bekleyen Savaş Yurul, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yurul, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Korkmaz Yurul'un yaklaşık bir hafta önce Muş'tan Adana'ya geldiği ve kardeşi Savaş Yurul'un evinde misafir olarak kaldığı öğrenildi.

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