Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

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KASTAMONU (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ülke genelinde yaklaşık 300 OSB var. Bunlar için 300 teknik kolej kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Özlü, 7. Kastamonu Ahşap Fuarı'nın açılışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'ya her anlamda destek vereceklerini belirterek, sanayide ihtisaslaşmanın önemli olduğunu ifade etti.

Özlü, "Belli bölgelerin belli konularda ihtisaslaşması son dönemde önemli. Özellikle ihtisaslaşma konusunu biz çok önemsiyoruz. Oyuncak olsun, mermer olsun sanayi bölgelerimizin belli alanlarda uzlaşması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ara elemen bulma noktasında sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ara eleman konusu büyük problem. Tüm sanayicilerimiz buna vurgu yapıyor. Bunun için Üretim Reform Paketi Meclis gündeminde. Orada önemli maddeler var. Hem bilimsel konularda, hem ara eleman konularında doğrudan yetkili olan YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığına destek veriyoruz. Ülke genelinde yaklaşık 300 OSB var. Bunlar için 300 teknik kolej kurmayı hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık. Biz, kolejleri kuracağız, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını hazırlayacak ve öğrenci basına destek verecek."

Bilim merkezlerini sınıflara ayıracaklarını anlatan Bakan Özlü, "Bilim merkezleri şu anda tek tip. Sadece büyük şehirler için yapılabilecek düzeyde. Şehirlerin büyüklüğüne göre bilim merkezlerini 3 sınıfa ayıracağız. Nüfusu 300 bin civarında olanlar için, nüfusu 600 bin civarında olanlar için ve büyük şehirler için olmak üzere üç tip bilim merkezi olacak. Küçük, orta ve büyük tip bilim merkezi. Kastamonu'ya da nüfusuna uygun bir bilim merkezi kuracağız." diye konuştu.

Bakan Özlü daha sonra Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.



