19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaklaşık 150 motosiklet tutkunu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kent merkezinde tur attı.

Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) Derneği ve bazı kulüplerden yaklaşık 150 motosikletli, Perşembe Pazarı alanında bir araya geldi.

KOMOTO Derneği Başkanı Yılmaz Tayden, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs dolayısıyla motosiklet kulübü üyeleriyle toplandıklarını belirterek, birlik ve beraberliği vurgulamak istediklerini belirtti.

Kentte motosiklet kültürünün yayılmaya başladığını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Tayden, motosikletin trafikteki alternatif çözüm konumunda yer aldığını kaydetti.

Tayden, motosikletin eğitimli, donanımlı ve güvenlikli olarak kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "19 Mayıs'ı motosiklet kulübünden arkadaşlarımızla şehir turu atarak kutlayacağız. Aynı zamanda motosiklet konusundaki farkındalığı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından motosiklet sürücüleri, bayraklarla kent merkezinde tur attı.