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BURSA (AA) - Soner Sarıkabadayı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Konseri" kapsamında, sevenleriyle buluşturdu.

Atatürk Stadyumu Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Sarıkabadayı, "Kutsal Toprak", "Taş", "Buz", "Pas" ve "Taburcu" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserin sonunda sanatçıya, çiçek ve plaket takdim edildi.

- "Gençler Gelecek İçin Yürüyor"

Nilüfer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençler Gelecek İçin Yürüyor" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.



Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda başlayan yürüyüşe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey, "Gelecek, demokrasi, daha fazla özgürlük, yaşanacak bir Türkiye için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

Yürüyüşe katılan gençlerden Kemal Esenler de "Her yıl 19 Mayıs'ta artık gelenekselleşen bu yürüyüşe katılıyorum. Buraya Cumhuriyet'e ve Atatürk'e sahip çıkmaya geldik." diye konuştu.

Daha sonra Sabri Tuluğ Tırpan, Fatma Turgut ve Can Bonomo, konser verdi.















