Manisa'da cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi ölü bulundu.
Kula'daki hayvan pazarının yakınlarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Aracından yaklaşık 100 metre ileride bulunan kişinin Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde (MASKİ) çalışan Ali Sarı (27) olduğu ve vücuduna aldığı kesici alet darbeleri sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis, Sarı'yı öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.