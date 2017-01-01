Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

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KASTAMONU (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "16 Nisan'dan sonraki yeni dönemi yeni bir açılım dönemi olarak tanımlıyoruz. Bütün Türkiye gaza basacak. Yeni dönem açılım, hamle dönemi olacak." dedi.



Özlü, Tosya'daki bir otelde yapılan Tosya Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantısında, Türkiye'nin gelişmeye devam ettiğini, 16 Nisan'da yeni bir sisteme geçtiğini belirterek, "Yeni sisteme göre, önce devlet kendine çekidüzen verecek. Sivil toplum kuruluşlarından tutun, sanayicimiz, ihracatçımız yeni sisteme adapte olacak. Bu sistem daha fazla çalışmayı daha fazla üretmeyi, daha fazla büyümeyi ve bunun sonunda güçlü olmayı öngörüyor." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin reformist bir yapıya sahip olduğunu anlatan Bakan Özlü, "AK Parti'nin siyasi kadrosu reformist bir felsefeye sahiptir. Bugüne kadar çok sayıda reform gerçekleştirdik. 16 Nisan'dan sonraki yeni dönemi yeni bir açılım dönemi olarak tanımlıyoruz. Bütün Türkiye gaza basacak. Yeni dönem açılım, hamle dönemi olacak." diye konuştu.

Halk oylamasının büyüme, güçlenme ve kalkınma için yapıldığını aktaran Özlü, Türkiye'nin 2002 yılından bugüne kadar ekonomik ve siyasi olarak önemli yol katettiğini vurguladı.

AK Parti'nin genele hitap ettiğini kaydeden Bakan Özlü, şunları söyledi:

"Türkiye'de yaşayan herkes için sosyal ve siyasal hayatta yenilikler yaptık. Bunu herkes için yaptık. Bizim en büyük farkımız Türkiye'nin her bölgesine hitap eden, Türkiye'nin her kesiminden karşılığı olan bir kadroyuz. AK Parti, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünün teminatı olan bir parti."



Özlü, yeni dönemde Türkiye'nin daha fazla büyüyeceğine işaret ederek, "Dünyanın neresinde ezilen, hakları gasp edilen varsa onların da sesi olacağız." dedi.