Ağrı merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı merkezli 7 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Daha önceki çalışmalarla suç şebekesinden tutuklanan kişi sayısı 20'ye çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığına yönelik yaklaşık 3 ay önce başlatılan fiziki ve teknik takip çalışmalarında 48 kişi izlemeye alındı.

Ekipler, 13 Mayıs'ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 19, Ankara'da 4, İstanbul'da 3, Kayseri, Konya, İzmir ve Bursa illerinde birer olmak üzere 30 adrese şafak vaktinde eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda İ.E, F.U, M.Y, A.O, İ.O, K.G, V.E, H.E, R.E, M.Y, A.R.B, Ö.Y, K.M.E, S.D, H.S, E.D, İ.İ, E.A, O.T, F.D, F.B, M.Ç, A.Ç, Ö.S, B.K, A.B. ve M.S. gözaltına alındı. Bu kişilerden 25'inin Türk, ikisinin ise İran uyruklu olduğu belirtildi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılardan 6'sı adli kontrol kararı verilerek, 15'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında haklarında arama kararı bulunan 6'sı Türk vatandaşı, biri İran uyruklu olmak üzere 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

- Şüphelilerle bağlantılı 14 kişi daha önce tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli ile bağlantılı olduğunu tespit ettikleri kişileri yakalamak için fiziki ve teknik takibin sürdüğü 3 aylık dönemde 17 kez operasyon gerçekleştirdi.

Söz konusu operasyonlarda 14 kişi tutuklandı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 11 araca el konuldu. Ekiplerce yapılan aramalarda 105 gram metamfetamin ile ruhsatsız iki av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş 150 bilet, 10 cep telefonu, 10 sim kart, iki hard disk ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Jandarma tarafından 13 Mayıs'ta yapılan operasyon ile 48 kişilik suç şebekesinden tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.