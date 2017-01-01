ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:27

MALATYA (AA) - Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ile Adıyaman için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda 2-3 derece azalma beklenen bölgede, rüzgarın yağış sırasında kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların bölgesel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar değişimi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

İLGİLİ HABERLER
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ, MALATYA'DA

Artan demir fiyatları inşaat sektörünü etkiliyor
YEREL

ARTAN DEMİR FİYATLARI İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ ETKİLİYOR
Malatya'da atış poligonu açıldı
YEREL

MALATYA'DA ATIŞ POLİGONU AÇILDI
Milletvekili Yaşar'ın acı günü
YEREL

MİLLETVEKİLİ YAŞAR'IN ACI GÜNÜ
Başkan Samanlı 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN SAMANLI 19 MAYIS'I KUTLADI
Darende'de 19 Mayıs coşkusu
YEREL

DARENDE'DE 19 MAYIS COŞKUSU
Malatya'da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL

MALATYA'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI
CHP'den Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu
YEREL

CHP'DEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNUMU
CHP'den Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu
YEREL

CHP'DEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNUMU
Büyükşehir tiyatrosu tiratları sahneleyecek
YEREL

BÜYÜKŞEHİR TİYATROSU TİRATLARI SAHNELEYECEK
Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz:
YEREL

GENÇ MÜSİAD MALATYA ŞUBE BAŞKANI BARIŞ YILMAZ:
EN ÇOK OKUNANLAR
Semih Yalçın: İl kongreleri safhasına geçilmiştir.
GÜNDEM

YARIN MHP'DE BİR İLK GERÇEKLEŞECEK! 41 İLDE BİRDEN...

 1
  • 2 İran'da ilk sonuçlar açıklandı! İranlılar 'devam' dedi!
  • 3 Tarihi geceye bu kareler damga vurdu!
  • 4 Ayrılsak da beraberiz