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Adana'da uyuşturucu operasyonu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:36
Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da 8 mahallede özel harekat ekipleriyle birlikte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilo 480 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Alidede, Dumlupınar, Belediye Evleri, Gülbahçesi, Ova, Yeşilyurt, Ulubatlı Hasan ve Karaahmetli mahallelerinde operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir evde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 62 kilo 480 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si tutuklandı, üçü adli kontrolle serbest bırakıldı.

- Operasyon kamerada

Operasyona ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntülerde, çok sayıda polis aracı emniyet müdürlüğünden çıkış yapıyor.

Daha sonra özel harekat ekipleri, belirlenen bir adrese uzun namlulu silahlarla operasyon düzenliyor.

Evde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada poşetler halinde esrar bulunuyor.



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