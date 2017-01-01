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Yunan adasına kaçmak isterken yakalandılar

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:57

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen 9 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı. Zanlılarla iki de organizatör gözaltına alındı.

Muğla'da bir istihbaratı değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesi Dalgakıran sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY üyesi 9 zanlı yakalandı. Zanlıların yanında iki de çocuk olduğu öğrenildi. Operasyonda, zanlıların yasa dışı geçişine aracılık ettikleri öne sürülen iki de organizatör gözaltına alındı.

Sahilde kendilerini Rodos'a götürecek tekneyi bekledikleri tespit edilen zanlıların üzerinde yüklü miktarda para olduğu ifade edildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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