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Japon Kiyoshi "Ertuğrul"un izinden Marmaris'e geldi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:02
Japon Kiyoshi "Ertuğrul"un izinden Marmaris'e geldi

MUĞLA (AA) - Japonya'dan 8 metrelik ahşap teknesiyle çıktığı deniz yolculuğunda, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 127 yıl önce gönderildiği Japonya'nın açıklarında batan Ertuğrul fırkateyninin rotasını takip ederek geldiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde mola veren Japon Masuda Kiyoshi, teknesini burada bakıma aldı.

Japonya'daki Fujitsu firmasında elektrik teknisyeni olarak çalışan Masuda Kiyoshi (65), emekli olur olmaz, 8 metrelik ahşap yelkenlisiyle yola çıktı. "Umeboshi" adını verdiği yelkenlisiyle yaklaşık 7 ayda 127 yıl önce Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin rotasını takip ederek okyanusları aşan Kiyoshi, yol yorgunu teknesini Marmaris Yat Marina'ya bağladı.

Marmaris Yat Marina yetkilileri, Kiyoshi'yi Japonya ve Türkiye bayraklarıyla karşıladı. Marina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Bora Özkaynak, Kiyoshi'ye çeşitli hediyeler verdi.

Japon Masuda Kiyoshi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris'te teknesinin bakım ve onarımları yapıldıktan sonra Ege kıyılarını gezeceğini söyledi. Gelecek yıl da Karayipler'e gitmek istediğini belirten Kiyoshi, Panama kanalından geçip Güney Pasifik'ten Japonya'ya dönmeyi amaçladığını dile getirdi.

- Emekli olur olmaz denize açıldı

Kiyoshi, emekli olmadan önce iki kişilik teknelerle yarışlara katıldığını, emekli olur olmaz da Japonya'dan Türkiye'ye teknesiyle gelmeye karar verdiğini anlattı.

Japonya'dan Türkiye'ye uzanan yolculuğunda 15-20 gün hiç durmadan yol aldığını ifade eden Kiyoshi, "Kuzeyde kala kala yolculuk yaptım. Japonya, Tayvan, Filipinler, Malezya, Tayland, Maldivler, Seyşel Adaları, Madagaskar, Güney Afrika, Kanarya Adaları, Madira Adası, Cebelitarık, İspanya, İtalya, Yunanistan'ın Girit Adası'ndan Marmaris'e geldim." diye konuştu.

Kiyoshi, deniz yolculuğu süresince yaşadığı zorlukları anlatırken şunları söyledi:

"Başlangıçta birkaç gün boyunca baş ağrısı çektim. Aslında dalgalarda hasta olurum, kuvvetli değilimdir. Las Palmas adasına gelirken rüzgara karşı çok zorlandım. 800 mili 16 günde gidebildim. Normalde 7-8 günde gidebileceğim yolu rüzgara ve dalgalara karşı gittiğim için 16 günde gidebildim."

- "Yolculukta tek arkadaşım otopilottu"

Deniz yolculuğunda otopilot çalışmadığı zamanlarda zorluklar yaşadığına dikkati çeken Koyishi, şöyle devam etti:

"Otopilot çalıştığında uyuyabiliyordum. 4 adet otopilotum vardı. Rahattım, genellikle bakıyordum her şey yolunda mı diye. Rüzgar değiştiğinde yelkenleri değiştiriyordum. Yağmur yağdığında zorlanıyordum. Teknenin güvertesindeyken her zaman kendimi bağlıyordum tek başıma olduğum için. Yolculukta tek arkadaşım otopilottu."

Kiyoshi, eşinin çalıştığı ve midesi bulandığı için kendisiyle gelemediğini söyledi. Eşinin Ege ve Akdeniz'i görmeyi istediğini dile getiren Kiyoshi, "Ama uçakla gelip görmek istiyor." dedi.

Kendisinin annesinin ölüm yıl dönümü için bir süreliğine Japonya'ya döneceğini belirten Kiyoshi, bu sırada tekneyi yapan ustanın Japonya'dan geleceğini ve Umeboshi'nin bakım ve tamiratlarını yapacağını aktardı.

Tamiratların ardından Ege kıyılarını gezeceğini ifade eden Kiyoshi, uzun ve yorucu deniz yolculuğunun ardından marina yetkililerince karşılanmasından çok etkilendiğini söyledi. Kiyoshi, "Beni çok müthiş karşıladılar. Çok şaşırdım. Çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Marmaris Yat Marina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Bora Özkaynak da Türk misafirperverliğinin en güzel örneğini gösterdiklerini, Kiyoshi'nin teknesinin bakımından sonra gezi için geri geleceğini kaydetti.

- Ertuğrul fırkateyni

Osmanlı Devleti tarihinin en uzun seyirlerinden birine çıkan Ertuğrul fırkateyni, 15 Eylül 1890'da Japonya'dan yurda dönmek için Yokohama Limanı'ndan ayrılmış, yakalandığı tayfun sebebiyle 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalıklara sürüklenerek batmıştı. Gemi mürettebatından 500 üzerinde denizci şehit olmuş, 69 levent kurtarılmıştı.





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