Kırıkkale'deki FETÖ/PDY operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 3 akademisyen daha gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, "ByLock" kullandığı belirlenen 3 akademik personel daha yakalandı.
Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma çerçevesinde, 17 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen Kırıkkale Üniversitesi akademik personeline yönelik operasyon düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alınmıştı.