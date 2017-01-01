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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 98. yıl dönümü

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:16

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişini sembolize eden bayrak, Bandırma Vapuru'nun simgesi iskeleden karaya çıkarıldı.

Samsun'da dün yağış nedeniyle ertelenen etkinlikler bugün gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 98. yıl dönümü kapsamında Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen yere inşa edilen iskelede tören düzenlendi.

Atatürk ile 18 silah arkadaşının heykellerinin de yer aldığı alandaki törende, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'daki karaya çıkışını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

Vali İbrahim Şahin, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" diyerek bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattığını ifade ederek, Türk milletinin şaha kalkışının 98. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Rengini şehitlerin kanından alan, bağımsızlığın sembolü ay-yıldızlı bayrağın denizci subay tarafından Türk gençlerine teslim edileceğini belirten Şahin, "Ülkenin içinde bulunduğu durumun bir yazgı olmadığını düşünen ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Samsun'umuzdan kutlu bir mücadele başlatarak bütün ülkeye yayılmasını sağlamıştır." dedi.

Daha sonra deniz subayı tarafından izcilere teslim edilen bayrak, göndere çekilmek üzere törenlerin yapılacağı Valilik binasının önüne götürüldü.

Burada da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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