DÜ öğrencileri, kendi beton kanolarıyla yarışacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan "Konuralp" takımı, betondan geliştirdiği batmayan 150 kilogramlık kano ile "Beton Kano" yarışmasına katılacak.

"Konuralp" takımının üyesi öğrenciler, betondan batmayan, hafif, gelişmiş mekanik özelliklere sahip 5 metre uzunluğunda ve 150 kilogram ağırlığında beton kano tasarladı.

Kentte faaliyet gösteren bir beton fabrikasında imal edilen kano, farklı nehir ve göletlerde yapılan batırma testini başarıyla geçti.

"Konuralp" takımının üyeleri, kendi geliştirdikleri kanoyla yarın İTÜ göletinde düzenlenecek "Beton Kano" yarışmasına katılacak.

DÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ), Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği ile organize ettikleri ve yarın İTÜ göletinde düzenlenecek "Beton Kano" yarışmasına katılmak üzere projeye başladıklarını söyledi.

Kanonun üretim hesaplamalarının öğrenciler tarafından yapıldığını anlatan Subaşı, "2,5 ton/metreküp yoğunluğa sahip betonun sınırlarını zorlayarak 1,1 ton/metreküp yoğunluğa sahip özel hafif bir beton tasarladık. Kullandığımız beton, genleştirilmiş kil agregalı, cam elyaf takviyeli, özel bir beton uygulaması yaptık. Bu sayede beton yoğunluğumuzu 2,5'tan 1,1 ton/metreküpe kadar düşürmeyi başardık. Şu an itibarıyla betondan batmayan hafif, üstün mekanik özelliklere sahip bir beton tasarımı gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Beton kanonun tasarım aşamasından sonra farklı statik analiz programlarıyla da modellemesinin yapıldığını belirten Subaşı, beton kanoda meydana gelen deformasyon haritasını ortaya çıkarttıklarını ve bu haritayı kanonun üzerine farklı renklerde işlediklerini aktardı.

Öğrencilerin, takıma Düzce'nin fatihi olarak bilinen Konuralp Bey'in ismini vermeyi uygun gördüklerini dile getiren Subaşı, cam elyaf takviyeli bir kano olması dolayısıyla da kanoya "FibroCan" adını verdiklerini ifade etti.

- "Yarış, öğrencilerin ufkunu açtı"

Şubaşı, İTÜ göletinde düzenlenecek yarışın, özellikle inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin hem beton yoğunluğunu daha iyi tanımaları hem de farklı özelliklerde yüzebilen ve çok düşük yoğunluklu beton tasarımı yapabilmeleri adına onlarda önemli bir ufuk açtığına dikkati çekti.

Betonun alışılageldiği üzere sadece binalarda kullanılan bir ürün olmadığına değinen Subaşı, "Çok eskiden gemi vapur imalatlarında da kullanılmış bir materyal. Aslında bunu fazla bilmiyoruz. Bu kano, öğrencilerimizin küçük ölçekli imalatını gerçekleştirebilecekleri ve sportif amaçlarla da kullanabilecekleri güzel bir araç oldu." şeklinde konuştu.