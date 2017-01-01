Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 18. randevuda

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Arena'da yarın yapacakları maçla ligde 18. kez karşı karşıya gelecek.
2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 17 maçın 9'unda Trabzonspor, 4'ünde Medipol Başakşehir galip geldi, 4 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
- Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 8 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu.
Bordo-mavililer, sahasındaki son 3 maçta ise rakibi karşısında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak, yenilmedi.
Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla elde etti.