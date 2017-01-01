Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 18. randevuda

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TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park Arena'da yarın yapacakları maçla ligde 18. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 17 maçın 9'unda Trabzonspor, 4'ünde Medipol Başakşehir galip geldi, 4 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.







- Trabzon'daki maçlar





Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 8 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 3 maçta ise rakibi karşısında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak, yenilmedi.

Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla elde etti.