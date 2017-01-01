Manisa'daki cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde belediye çalışanının öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kula'daki hayvan pazarının yakınlarında Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde (MASKİ) çalışan Ali Sarı'nın (27) ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin şüphelisi olduğu gerekçesiyle arkadaşı K.S, evinde gözaltına alındı.
Kula Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen K.S, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Dün gece, hayvan pazarı yakınlarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirilmiş, şahsın vücuduna aldığı kesici alet darbeleri sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.