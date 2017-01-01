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Yetim çocukların bisiklet sevinci

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:08
Yetim çocukların bisiklet sevinci

GAZİANTEP (AA) - İnsani Yardım Vakfı (İHH) Nizip İlçe Başkanlığınca aralarında Suriyeli yetimlerin de bulunduğu 270 çocuğa bisiklet armağan edildi.

İHH Nizip İlçe Başkanı Celal Demir, Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan’ın desteğiyle alınan 270 bisikleti 'Yetim Dayanışma Günü' kapsamında hazırlanan programla sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yetimleri sevindirmenin önemli bir görev olduğuna dikkat çeken Demir, şunları dile getirdi:

''Bugün bu çocuklarımızla bir arada olmak ve onları sevindirmek bizim için en büyük mutluluktur. Bizler İHH olarak her yerde yardım yapmaya ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmakla görevliyiz. Bu görevimizi de en iyi şekilde yerine getirmek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.''

Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, yetimlere dağıtılan bisikletlerin İstanbul'daki bir arkadaşı tarafından gönderildiğini, artık her yıl bir tır dolusu bisiklet göndermeye devam edeceğini ifade etti.

Yetimlerin sevindirilmesi noktasında bir şeyler yapabilmenin mutluluk verici olduğunu belirten Akdoğan, şöyle dedi:

''Nizip ilçesi her konuda olduğu gibi misafirperverliği konusunda da örnek bir ilçemizdir. İlçe genelinde birçok Suriyeli kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz ilçe sakinlerimizle birlikte yaşamlarını devam ettiriyorlar. Belediye olarak hem yetimlerimize hem de misafirlerimize katkıda bulunmak ve onların yalnız olmadıklarını göstermek adına hep onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz.''

İlçe Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları da ''Nizip olarak hem garibi, hem öksüz ve yetimi hem de üzerine bombalar düşen insanları hep sahiplendik, hep kucak açtık ve açmaya da devam edeceğiz. Bugün bunun canlı örneğine sahip olduğum için de çok sevinçliyim, ben hayra vesile olan Belediye Başkanımıza ve onun değerli arkadaşına ve Nizip İHH’ya teşekkür ederim'' diye konuştu

Konuşmaların ardından yetim çocuklara bisikletleri dağıtıldı.

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