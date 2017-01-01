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ADIYAMAN (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Adıyaman'da başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Eskişehir, Konya, Edirne, Sivas, Kahramanmaraş, Kütahya, Manisa, Antalya, Hatay, Zonguldak, Muğla, Amasya, Adıyaman, Adana ve Karabük'ten gelen idareci, antrenör, hakem ve sporcular olmak üzere yaklaşık 200 kişi katılıyor.

İlk gün 9 sıklette mücadele edilirken, vatandaşlar şampiyonayı heyecanla izledi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların 2003-2004 doğumlular arasında, 15 ilden 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla yapıldığını bildirdi.

Müsabakaların iki gün süreceğini ifade eden Şolpan, "Bugün 9, yarın ise 5 sıklette müsabakalar yapılacak. Organizasyon sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları verilecek. Türkler, kuşak güreşi sporuna geçmişte vücut sağlığı ve savaşa hazırlık için çok önem vermişlerdir. Kuşak güreşi, şu an Türk coğrafyasında Türkmenistan. Kırgızistan ve Kazakistan'da ata sporu olarak yapılmaktadır." dedi.

Şampiyonaya katılan sporculardan Aytekin Kurdaş (14) ise kuşak güreşi sporunu iki yıldır yaptığını söyledi.

Güreşi çok sevdiğini belirten Kurdaş, "Bu turnuvayı kazanırsam, madalyamı şehitlerimize ve aileme armağan edeceğim. İnşallah birinci olurum. Kahramanmaraş'tan geldim. Müsabakamı yarın yapacağım." diye konuştu.