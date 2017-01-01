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Amasya'da trafik kazası: 8 yaralı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:20

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ramazan Pusti (26) yönetimindeki 34 VV 5420 plakalı hafif ticari araç, Yazıyeri köyü kavşağında Veis Mert (72) idaresindeki 05 KL 387 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile torunları Emircan (16) ve Veis Mert (12), hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Pusti ile annesi Fatma (48), babası Yunus (50), eşi Esra (26) ve Zeynep Pusti (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.


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