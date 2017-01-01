Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yüksek ile Hacıbozan Mahalleleri arasından geçen sulama kanalında bir kadın cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye grup amirliği arama kurtarma ekiplerince kıyıya çıkarılan cesedin Elmas Serbes'e (63) ait olduğu belirlendi.
Serbes'in cesedi yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bu arada, Serbes hakkında yakınlarının dün Adana'da kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.