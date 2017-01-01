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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kavaklı Belediyesince düzenlenen 6. Türk Gücü Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı.

Kavaklı korusunda gerçekleştirilen organizasyonda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Moldova Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Daha sonra minik-1 boydaki müsabakalarla güreşlere geçildi.

Organizasyonda başpehlivanlık güreşlerinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlarından Recep Kara, Şaban Yılmaz ve İsmail Balaban da mücadele edecek.

Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, ata sporu yağlı güreşlere sahip çıktıklarını söyledi. Kültürlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Koşdemir, 6. Türk Gücü Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin coşkuyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Etkinliğe, Bulgaristan, Yunanistan ve Moldova gibi ülkelerden de katılımcıların olduğunu dile getiren Koşdemir, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Etkinlikte AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da bir konuşma yaptı.

Müsabakalarda yaklaşık 200 güreşçi mücadele edecek.