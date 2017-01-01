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Ders projeleri Suriyeli yetim çocuklar için

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:40
Ders projeleri Suriyeli yetim çocuklar için

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında, İnsanlığa Yardım Vakfı ile Suriyeli yetim çocuk için "Oyun Şenliği" düzenledi.

İnsanlığa Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği öğrencileri, hazırladıkları proje kapsamında ilk olarak, Suriye’deki iç savaşta babalarını kaybeden çocukları evlerinde ziyaret etti.

Üniversite öğrencileri, çocuklarla resim boyadı ve çeşitli oyunlar oynayarak yetim çocukları eğlendirdi.

Daha sonra, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde gezdirilen Suriyeli yetim çocuklar, burada çizgi film izledi.

Proje kapsamında, ahşap ve taş boyama kursunda hazırladıkları ürünlerle üniversitede kermes de düzenleyen öğrenciler, buradan elde etikleri gelirle de Suriyeli yetim çocuk için Oyun Şenliği düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Figen Yıldırım, ders kapsamında hazırladıkları projeyi, Suriyeli çocukların mutlu olması adına gerçekleştirdiklerini belirtti.

Suriyeli yetim çocuklarla ilk olarak evlerini ziyaret ettik ve tanıştıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Suriyeli yetim çocukların evlerine farklı günlerde çeşitli etkinlikler düzenledik. Çocukları film izletmek için üniversiteye getirdik. Ahşap boyama ve taş boyama kurslarına katıldık. Bu kursta yaptığımız malzemelerle Suriyeli yetim çocuklarımız için kermes düzenledik. Kermesteki elde edilen gelirle onları pikniğe götürdük ve oyun şenliği düzenledik. Bu oyun şenliğinde kaşık ve yumurta yarışı ve halat çekme oyunu ve çocuklarla uçurtma uçuruldu. Çocuklar, bu etkinliğimizde çok mutlu oldu. Onların mutlu olması bizleri de çok sevindirdi. Kermesteki geriye kalan gelirle de diğer Suriyeli ailelere gıda yardımı yapıldı."

Yıldırım, bu tür etkinliklerin düzenli bir şekilde yapılacağını dile getirdi.

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