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HES'te temizlik yapan işçiler suya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:44

ARTVİN (AA) - Artvin'in Murgul ilçesinde hidroelektrik santralindeki (HES) yükleme havuzunda temizlik yaparken suya düşen 2 kişiden biri boğuldu, diğeri yaralı olarak kurtuldu.

Erenköy köyündeki bir HES firmasında çalışan Ercan Çelikaslan (28) ile Osman Yüksek (48), aşırı yağışlar nedeniyle yükleme havuzunda biriken odun ve çöpleri temizlerken suya düştü.

Akıntıya kapılan çalışanlardan Yüksek, demirlere tutunarak kurtulmayı başardı. Çelikaslan ise gözden kayboldu.

Santraldeki işçi ve vatandaşlar ile güvenlik görevlilerince Çelikarslan için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çelikaslan'ın cansız bedeni, santralin yaklaşık 8 kilometre uzağında Kamilet köyü mevkinde bulundu.

Jandarma, polis ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan Çelikaslan'ın cesedi, Murgul Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksek ise aynı hastanede tedavi altına alındı.


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