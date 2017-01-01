Motosikletçilerden "Cumhuriyet Korteji"

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Müzekent Motosiklet Kulübünce düzenlenen "Ulusal Safranbolu Motosiklet Festivali" kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Korteji" oluşturuldu.

Gürleyik Yaylası'ndan başlayan ve yaklaşık 200 motosikletlinin katıldığı etkinlik, Hıdırlık Seyir Tepesi'nde sona erdi.

Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, festival kapsamında kortej düzenlediklerini söyledi.

Özdemir, "Festivalimizin üçüncüsünü 19-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Safranbolu'da motosiklet kültürünü, dostluğunu, kardeşliğini, motosikletçi anlayışını yerleştirmek amacıyla bu festivali yapıyoruz. Her sene daha fazla bir katılımla devam ediyoruz. Bu sene bin 300 kişilik bir katılımla başladık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej gerçekleştirdik. Van'dan, Balıkesir'den, Hatay'dan, Antalya'dan dört bir yandan geldiler. İnşallah Safranbolu'yu, pilot bölge olarak motosiklet anlayışı, kültürü yerleşmiş bir ilçe olarak dünyaya da tanıtmak nasip olur." diye konuştu.

Korteje yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirten Özdemir, bu gibi özel günlerde sosyal sorumluluk anlayışıyla etkinlikleri sürdürdüklerini ve bunu devam ettireceklerini kaydetti.



