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VAN (AA) - Van'ın Gevaş Belediyesince organize edilen "2. Vizontele Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği" renkli görüntüler oluşturdu.

Gevaş Belediyesi, sanatçı Yılmaz Erdoğan tarafından ilçede çekilen "Vizontele" filmindeki "Deli Emin" tiplemesinden esinlenilerek şenlik düzenledi.

İlçenin tanıtımına katkı sağlamak ve insanları doğayla buluşturmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen şenlikte vatandaşlar "Deli Emin" karakterini taklit ederek filmdeki atmosferi oluşturmaya çalıştı.

Vali İbrahim Taşyapan, şenlikte yaptığı konuşmada, yağmura rağmen etkinliğe ilgi gösterildiğini söyledi.

- "Vizontele filmi ilçemizle özdeşleşti"

Filmin Gevaş'ta çekildiğini anımsatan Taşyapan, şunları dile getirdi:

"Vizontele filmi artık ilçemizle özdeşleşti. Deli Emin karakteri de o filmin en önemli karakterlerinden biriydi. Onun da vazgeçilmezlerinden biri bisikletti. Onun için şenliğe bu yıl yeni eklemeler yaparak ikincisini düzenledik. Baharın bütün coşkusunu bu vadide yaşıyoruz. Bu programlar bisiklet sporunun gelişmesinde önemli bir yer tutuyor."

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan da şenliğin ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, "İnşallah bugün barış, kardeşlik ve sevgi için doğayı, insanları daha iyi hissetme adına bütün kimliklerimizle burada pedal çevireceğiz. Bu yıl şenliğimizi daha da zenginleştirdik. Yağmura rağmen insanları doğada buluşturduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

- "Deli Emin" kostümü ilgi gördü

Giydiği "Deli Emin" kostümüyle katılımcıların beğenisini toplayan Gevaş Belediye Kültür Müdürü Mihail Atik de "bir delinin gözüyle" dünyaya bakmanın heyecan verici olduğunu ifade ederek, "Bu heyecanı ancak ben anlarım. Bu kıyafet hakikaten de dışarıdan bakınca hiçbir şey ifade etmeyebilir ama giydiğinizde bambaşka duygular yaşatıyor. Bu kostümleri giymesini Yılmaz Erdoğan'a teklif ettik ama o katılamayınca bu gün Deli Emin ben oldum." sözlerine yer verdi.

- "Yılmaz Erdoğan'ı da burada görmek isterdik"

Vatandaşlardan Ramazan Demiralp da uzun ve zor geçen bir kışın ardından bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün sanatçı Yılmaz Erdoğan'ı da burada görmek isterdik. Onun gelmemesi bizi üzse de buradaki atmosfer çok güzel." dedi.

Konuşmaların ardından Vizontele filminde Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" rolünde bisiklet sürdüğü Rez mevkisinde 5 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi.

Bisiklet turuna Vali İbrahim Taşyapan, Belediye Başkanı Sinan Hakan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanı Atıf Çiçekli, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Osman Doğramacı, kurum müdürleri ile öğrenciler de katıldı.

Bisiklet turu sonunda katılımcılara ayran aşı ikram edildi.

Şenlik yamaç paraşütüyle devam edecek.