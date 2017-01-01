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Trafikte sopalı kavga

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:08

KONYA (AA) - Konya'da iki kişinin trafikte tartıştıkları sürücüye sopalı saldırısı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde, araçlarıyla seyir halinde olan iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, araçlarından inen iki kişi, ellerindeki sopalarla diğer aracın sürücüsüne saldırdı.

Defalarca hem sürücüye, hem de araca vuran saldırganlar, kendilerine engel olmaya çalışan kişileri de tehdit etti. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı.

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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