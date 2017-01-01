Batman Belediyesinden KPSS'ye gireceklere ücretsiz ulaşım imkanı

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BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar için sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri durumunda toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanacak.

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy yaptığı açıklamada, yarın yapılacak KPSS'ye girecek adayların ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından yararlanacaklarını bildirdi.

Sınava girecek adaylara başarılar dileyen Aksoy, adayların sınavlarından geri kalmamaları ve sınava zamanında yetişebilmeleri için böyle bir karar aldıklarını belirtti.



Aksoy, şunları kaydetti:



“Bu sınav yaşamları boyunca sınavlara hazırlananların bir anlamda geleceklerini belirleyeceği bir sınav olacak. Esnafımızdan ve sürücülerden sınav boyunca, ses ve gürültü kirliliğine yol açacak unsurlardan kaçınmaları konusunda ricada bulunuyorum. Sınava katılacakların ulaşım konusunda sorun yaşamamaları için tüm otobüslerimizi seferber edeceğiz."

