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Kırkkızlar kayalıklarından serbest atlayış

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:19
Kırkkızlar kayalıklarından serbest atlayış

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen etkinlikte base jump (serbest düşüş) sporcuları, Kırkkızlar kayalıklarından serbest atlayış yaptı.

Boyabat Belediyesince düzenlenen "40 Kızlar 40 atlayış" etkinliği kapsamında 25 base jump sporcusu, Boyabat Kalesi karşısındaki Kırkkızlar kayalıklarına çıktı.

Vali Hasan İpek'in anonsunun ardından oluşturulan platformdan atlayışlarına başlayan sporcular, 135 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktı. Sporcuların atlayışı, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Sporcular, Kolaz Çayı'na serilen "Abat şehir Boyabat" yazılı pankartın üzerine indi. Bu sırada paramotorlarla gösteri de gerçekleştirildi.

"40 Kızlar 40 atlayış" etkinliği kapsamında yarın da kaya tırmanışı ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) atlayışı yapılacak.

Etkinliklere AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Durağan Kaymakamı Akın Oruç, Saraydüzü Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan ile vatandaşlar katıldı.

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