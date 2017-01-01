FETÖ'nün iş adamlarını etkileme taktikleri iddianamede

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AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) iddianamesinde, iş adamlarını etkilemeleri için örgüt üyelerine verilen taktiklere yer verildi.

Aydın Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çamoğlu tarafından hazırlanan 38'i tutuklu 64 sanıklı 148 sayfalık iddianame, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede örgütte yönetici konumunda bulunan firari Abdülbekir Kalkan, tutuklu sanıklar Şevki Yüksel ve Cahit Özenver için 15 yıldan 22,5 yıla, örgüt üyesi olarak belirtilen diğer sanıklar için de 7,5 yıldan 15 yıla kadar ceza istendi.

Örgütün yönetim modeli, hiyerarşik yapısı, il yapılanması, sohbet toplantıları ve mali yapısının anlatıldığı iddianamede, örgüt yapılanması içinde Aydın'ın Ege bölge imamına bağlı olduğu, Ege Bölgesi'nin merkezinin İzmir, imamının Bekir Baz, Aydın il imamının ise Abdülbekir Kalkan olduğu belirtildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce adresinden ayrıldığı belirtilen Kalkan'ın 2012 yılında bazı iş adamlarıyla birlikte örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le görüşmek için ABD'ye gittikleri iddianamede ifade edildi.

Örgütün kapatılan okullarında din kültürü öğretmeni olarak görev yaptığı aktarılan Kalkan'ın biri yeğeninin üzerine kayıtlı 2 farklı telefon kullandığı, bu telefonlarda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu, FETÖ'nün "Bank Asya'ya para yatırın" talimatıyla başka bankadan çektiği 30 bin lirayı Bank Asya'ya aktardığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede örgüte eleman kazandırmak için uygulanan taktiklere ilişkin bulgular da ortaya konuldu.

Sanıklardan Meral Ö’nün evinde yapılan aramada ele geçirilen "Neden insan kazanmak önemli" başlıklı yazının yer aldığı iddianamede, hedefe alınan iş adamlarını örgüt ağına düşürme görevi verilen kişilerin uygulayacakları taktiklerin yer aldığı 6 sayfalık metne de dikkat çekildi.

İddianamede, ele geçirilen metindeki şu ifadelere yer verildi:

"Her mütevelli arkadaş kendi ayarında insan ile uğraşmalıdır. Her adamın bir erime noktası vardır, kimi 3 saatte erir kimi 3 senede, sabretmemiz gerekir. İnsan kazanmak için bir uç örnek, kazanmak istediğimiz adamın apartmanında bir daireye taşınmak. Seçilecek şahsı iyi tanımalıyız, memleketi, iş durumu... Düşkün olduğu şeyleri bilmeliyiz. Anne düşkünü, çocuk düşkünü, spor düşkünü, gezi düşkünü... Düşkün olduğu şeylere değer verip ona göre aktiviteler planlamalıyız. İlgilendiğiniz şahsı çok sevmelisiniz. Sık sık çeşitli vesilelerle aramalısınız. Mesela pazartesi günleri 'hayırlı haftalar, kazancınız bol olsun', cuma günleri 'hayırlı cumalar' demelisiniz. İlgilendiğiniz kişiye karşı istisna olduğunu ona hissettirmelisiniz. İlgilendiğiniz kişiye kişinin ilgi alanına göre hediyeler vermelisiniz. Reddedilmeyecek bir dostluk kurduğunuzda davet yapmalıyız."

Öte yandan mahkeme heyeti, avukatların bazı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerine yaptığı itirazı değerlendirmesi sonucu mevcut delil durumu, delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak Serkan K, Enver T. ve Meral Ö'nün tahliyelerine hükmetti.