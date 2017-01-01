Emekli maaşını kaybedince gözyaşlarını tutamadı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da, vefat eden kocasından kalan bin 140 lira emekli maaşını bankamatikten çektikten sonra kaybeden yaşlı kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bankamatikten emekli maaşını çeken Hüsniye Aktaş (62), parasını cüzdanına yerleştirdikten sonra cebine koydu.

Bir süre yürüdükten sonra parasının bulunduğu cüzdanının cebinde olmadığını fark eden Aktaş, çalınmış olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Aktaş ile görüştükten sonra parasını çektiği bankamatik çevresinde araştırma yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Yaşadığı durum karşısında gözyaşlarını tutamayan Hüsniye Aktaş, gazetecilere, 7 yıl önce vefat eden eşinden kalan bin 100 lira emekli maaşıyla, kocasından boşanan kızı ve torununa baktığını belirtti.

Borçlarının olduğunu ifade eden Aktaş, emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını, başka bir gelirlerinin de bulunmadığını söyledi.