Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Saadane, Robin Yalçın, Oboabona, Petrucci, Recep Niyaz, Igiebor, Süleyman Koç, Edomwonyi, Kweuke
Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Musa Nizam, Fatau, Kislyak, Thiam, Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, Ben-Hatira, İlhan Parlak, Ghilas
Gol: Dk. 26 Edomwonyi (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Doğanay Kılıç (Gaziantepspor)
RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
11. dakikada Süleyman Koç'un sağdan ceza sahası çizgisi üzerine yerden pasında, Edomwonyi'nin gelişine şutunda kaleci Victor yatarak topu önledi.
12. dakikada Çaykur Rizespor defansının arkasına atılan uzun pasta Orkan Çınar'ın sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Edomwonyi, meşin yuvarlağı yaklaşık 25 metre sürdükten sonra ceza sahası içine girdi. Bu futbolcu, Gaziantepspor defansında Musa Nizam'ı çalımlayıp, dar açıdan yakın mesafeden meşin yuvarlağı kaleci Victor'un üzerinden filelere gönderdi: 1-0
45. dakikada Fatau'nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Orkan Çınar'ın topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı yatarak iki hamlede kontrol etti.
Ligin alt sıralarındaki takımları yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.