"Tarihi ve Kültürel Mirasa Bir Pedal da Sen Çevir"

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir grup, "Tarihi ve Kültürel Mirasa Bir Pedal da Sen Çevir" etkinliği kapsamında, kentin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi ile Palandöken Gençlik Merkezinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla organize ettiği ve Erzurum Bisiklet Kulübü milli sporcularının da destek verdiği etkinlik, lisenin önünde başladı.

Daha önce belirlenen güzergahı takip eden grup üyeleri, yaklaşık 12 kilometrelik geziyi tarihi Aziziye Tabyalarında tamamladı.

Gençlere, gezileri sırasında tarihi yerlere ilişkin bilgiler de verildi.

- Gençlerle pedal çevirdi

Gençlerle pedal çeviren 58 yaşındaki tarih öğretmeni Akın Yayık, amaçlarının öncelikle gençleri bisiklet sporuna alıştırmak olduğunu söyledi.

Tarihi yerleri gezmelerini sağlayarak çocuklara tarih bilinci de vermek istediklerini dile getiren Yayık, şöyle konuştu:

"Tarihi mekanlarla ilgili öğrencilerimize bilgiler vermeye çalışıyorum. Daha sonra da burada öğrencilerimiz arasında küçük etkinliklerimiz olacak. Bu tip aktiviteler içinde olmaktan keyif alıyorum. Gençlerimize bu işlere girmelerini tavsiye ediyorum. Spor yapmak çok güzel bir şey. Çocukların her birinin kendini geliştirmesi lazım çünkü her biri bir cevher. Onlarla olduğumuz sürece hem biz dinçleşiyoruz hem de onlara bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz."







































