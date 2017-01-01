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Yüksekova'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:55

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Beşatlı köyüne bağlı Çakırkaya mezrasında koyunları otlatan Seyfullah Ömgün'e (15) yıldırım isabet etti.

Köylülerce Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Ömgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ömgün'ün cenazesi doğduğu yer olan Akalın köyü mezarlığında defnedildi.

Seyfullah Ömgün'ün babası Arif Ömgün, olayın bu sabah saatlerinde gerçekleştiğini belirterek, "Sabah oğlumla telefonda konuştum. Yanına gideceğimi söyledim. O da bana 'tamam baba sıkıntı yok' dedi. Görüşmemiz 10 dakika sürdü. Ondan sonra bana telefon geldi. Hastaneye kadar gelmemi istediler. Oraya gittiğimde olayı öğrendim. Büyük bir acı. Allah kimseye göstermesin." dedi.






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