Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor maçına hazır

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve teknik çalışma yapıldı.
Daha sonra Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, sakatlığı bulunan Cristian Tanase ve Valerica Gaman ile rahatsızlığı bulunan Olafur Ingi Skulason'dan yoksun kara yoluyla Konya'ya hareket etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.