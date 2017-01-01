Batman'da zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde aralarında tekstil işçilerini taşıyan midibüsün de bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, tekstil işçilerini taşıyan Adnan Karabulut yönetimindeki 72 EC 513 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Nedim İnci yönetimindeki 56 KE 611 plakalı kamyon ile çarpıştı. Bu sırada Salih Emuştekin yönetimindeki 42 E 9973 plakalı tır da kazaya karıştı.
Kazada, midibüste bulunan 20 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.