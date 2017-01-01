3. Gül ve Halı Festivali

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ISPARTA (AA) - Isparta'da 3. Gül ve Halı Festlivali, yerli ve yabancı turistlerin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da, Gönen ilçesine bağlı Güneykent Belediyesince Gül ve Hasat Festivali'nin üçüncüsü düzenlendi. Yerli ile yabancı turistlerin ilgi gösterdiği festivalde katılımcılar, sabah erken saatlerde bahçelerde bir araya gelerek gül topladı.

Gülün işlendiği fabrikaları da gezen turistler, eski usullerle yapılan gül yağı çıkarma işlemini izledi. Gül ürünlerinin satıldığı stantların da kurulduğu festival, gerçekleştirilen konserlerle sona erdi.

Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali üçüncü kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Gül hasat döneminde çok sayıda etkinlik yaptıklarını ifade eden Gözgün, her geçen yıl Isparta gülünün tanınırlığının artığını dile getirdi.

Gözgün, festivale katılmak üzere illerden 30 tur otobüsünün Güneykent'e geldiğini kaydetti.



