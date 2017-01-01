40. Uluslararası Aksu Festivali

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GİRESUN (AA) - Giresun'da bazı geleneklerin yaşatılması amacıyla düzenlenen 40. Uluslararası Aksu Festivaline katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi taş attı, üç ayaklı sacdan geçti.

Yöre halkı tarafından hicri takvime göre 7 Mayıs baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor ve bu tarihte uzun yıllardır kutlama yapılıyor.

Giresun Belediyesi tarafından bu çerçevede, yöreye özgü birtakım geleneklerin yaşatılması amacıyla organize edilen Uluslararası Giresun Aksu Festivalinin bu yıl 40'ıncısı düzenlendi.

Aksu Deresi'nin denizle buluştuğu yerde düzenlenen festivalde vatandaşlar, bu yıl da yerden topladıkları taşları sırtları dereye dönük olacak şekilde dilek tutarak fırlattı. Vatandaşlar, bir başka geleneği yaşatmak adına da üç ayaklı sacın içinden üç kez dilek tutup geçti.



AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Aksu mevkisinde birçok çocukluk anısı bulunduğunu belirterek, "Çocukluğumuz buralarda geçti. Burada çim sahada yağlı güreşlerden tutun birçok etkinlik yapılırdı. Dere ile denizin buluştuğu yerlerde kutlanan 'Mayıs 7'si' diye tabir edilen bu geleneği yaşatmak bizim görevimiz." dedi.

Öztürk, festivalin Giresun için baharın müjdeci olduğuna işaret ederek "Ondan sonra denize girilir, yaylaya çıkılır, halk arasında hep bu takvim esas alınır. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı Yüksel Çelik de bereketli bir yıl geçirilmesini dileyerek, yurt içi ve yurt dışından katılım gösteren herkese teşekkür etti.



Belediye Başkanı Kerim Aksu da Aksu Festivalinin Türkiye’deki sayılı festivaller arasında yer aldığını söyledi.

Festivalde temsili olarak yaşatılan geleneklerin 4 bin yıldır Anadolu’da devam ettiğini anlatan Aksu, "Sac ayaktan geçme, denize taş atma, dilek tutma geleneklerini gelecekte de devam ettireceğiz. Festivale katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Festivalde, Tekirdağ ve Ankara Polatlı halk oyunları ekipleri ile Gürcistan, Kosova, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Festivale, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Ali İhsan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.



