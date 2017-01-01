GÜNCELLEME - Yunan adasına kaçmak isterken yakalandılar

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen 9 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı. Devam eden operasyonda sonradan 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Muğla'da bir istihbaratı değerlendiren Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman ilçesi Dalgakıran sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle önce 9, ardından 2 kişi olmak üzere 11 zanlı gözaltına alındı.

Yakalananların, meslekten ihraç edilen eski Ankara Bala Emniyet Müdürü İ.Ş, eski Balıkesir Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı İ.D, Denizli'de öğretmenlik yapan ve ihraç edilen B.G, Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisiyken ihraç edilen M.K, işçi emeklisi O.H, Mozambik'te mimarlık yapan M.S.B, müteahhit O.T. ile S.N.K, S.T, A.E, Y.H. adlı kadınlar olduğu öğrenildi. Zanlıların yanında iki de çocuk bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, zanlıların geçişini organize ettikleri öne sürülen S.K. ve M.K. de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 13 zanlının üzerinden yaklaşık 280 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

İfade işlemleri için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirilen zanlılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların bağlantıları ve finans kaynaklarının çok yönlü araştırıldığı öğrenildi.