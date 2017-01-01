Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Saadane, Robin Yalçın, Oboabona, Petrucci, Recep Niyaz (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Igiebor (Dk. 67 Oğuz Han Aynaoğlu), Süleyman Koç (Dk. 78 Ali Faez), Edomwonyi, Kweuke
Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Musa Nizam, Fatau, Kislyak (Dk. 54 Alpay Kaçaklı), Thiam, Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, Ben-Hatira (Dk. 65 Kangwa), İlhan Parlak (Dk. 73 Muhammet Demir), Ghilas
Goller: Dk. 26 Edomwonyi, Dk. 81 Kweuke (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Robin Yalçın, Dk. 62 Fink (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Doğanay Kılıç (Gaziantepspor)
RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Gaziantepspor'u 2-0 yendi.
Bu sonuçla 26 puanı bulunan Gaziantepspor'un bitime 2 hafta kala Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.
49. dakikada sağ taraftan Doğanay Kılıç'ın ceza sahası içine ortasında, Çaykur Rizespor defansında Fink'in ters kafa vuruşunda üst kale direğine çarpan top kornere çıktı.
51. dakikada Petrucci'nin ara pasında defanstan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Edomwonyi'nin şutunda kaleci Victor, topu kafasıyla kornere çelmeyi başardı.
70. dakikada Ghilas'ın topuk pasında ceza sahası dışından Orkan Çınar'ın vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
75. dakikada Orkan Çınar'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında defansın arkasına sarkan Kangwa topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesinde yan kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.
81. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Oğuz Han Aynaoğlu'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Oğulcan Çağlayan'ın Victor'un kalesini terk etmesini fırsat bilerek bekletmeden yerden altı pas içerisine çevirdiği topu Kweuke, boş pozisyonda dokunarak filelere gönderdi: 2-0
89. dakikada ceza sahası içerisinde Kangwa ile paslaşan Ghilas'ın plase vuruşunda filelere gitmekte olan topu kaleci Gökhan Akkan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Ligin alt sıralarındaki takımları yakından ilgilendiren karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.