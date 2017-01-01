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Erzincan'da 4,1 büyüklüğündeki deprem

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:40

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentte meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Vali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 14.05'de merkez üssü Işıkpınar köyü olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

Arslantaş, şunları kaydetti:

"Meydana gelen depremde kent merkezi ilçeler ve beldelerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. AFAD, Kızılay, Jandarma, Emniyet ve UMKE ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Yaşanan panik dolayısıyla birkaç vatandaşımız rahatsızlanmıştır. Ekiplerimiz gerekli müdahalede bulunmuştur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun."

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