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Manisa'da bir çocuk evde ölü bulundu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:43
Manisa'da bir çocuk evde ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk evlerinde ölü bulundu.

Ahmet Bedevi Mahallesi'nde ikamet eden anne Hüsniye Ş. tarafından Manisa Devlet Hastanesine getirilen 3 yaşındaki Mehmet Arda Ş'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan ön incelemede herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmayan çocuğun cenazesi, otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anne, polise verdiği ifadesinde, çocuğu uyuduğu sırada kahvaltı için komşusuna gittiğini, döndüğünde evindeki eşyaların dağıtılmış olduğunu, oğlunun ise baygın vaziyette yattığını gördüğünü ve komşuların yardımıyla hastaneye gittiklerini söyledi.

Evde yapılan incelemede kapı ve pencerelerde zorlama izine rastlanmazken eşyaların 3 yaşındaki bir çocuğun yapamayacağı ölçüde dağıtıldığı, dolap ve televizyonların devrildiği saptandı.

Evin önünde terk edilmiş olarak bulunan hurda ve karton toplamada kullanılan çekçek arabası incelemeye alındı.

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