1. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te birincisi düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı'na katılan ve kentin tarihi ve turistik değerlerini atölye çalışmalarıyla anlatan sanatçıların eserleri sanatseverler ile buluştu.

Gaziantep Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, yerli ve yabancı 20 sanatçının yaklaşık bir hafta boyuncu ele aldığı ‘Gaziantep’ odaklı eserler yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, böyle bir çalışmayı ilk defa yaptıklarını, ancak ilerleyen yıllarda daha büyük kapsamlı yapmak istediklerini söyledi.

Güçlü bir medeniyetten geldiklerini sanat ve kültürü daha iyi tanıtmak için söz konusu çalıştayı düzenlediklerini belirten Şahin, kenti her anlamda tanıtmak için büyük çaba harcadıklarını aktardı.

Şahin, bölgenin zor dönemlerden geçtiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz birçok badireler atlattı. Bizim hızlıca normalleşmemiz ve çocuklarımızı daha iyi bir ortamda büyütmek için sanatı ve kültürü yansıtmamız gerekiyor. Bugün dünyanın en büyük sirklerinden birisini Gaziantep’e getirdik. Sanatın güzel yüzünü kentimizde yaşatmak istiyoruz. Bunun için sanatın ve sanatçının kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bizim medeniyetimiz bir kültür medeniyeti. Bunun için medeniyeti ve sanatı en iyi sanatçı ile onların eserleri ile konuşalım istiyoruz. Dünya’nın 8. Gastronomi kenti olduk. Fark yaratmak istiyoruz. Bu şehir odak şehir, öncü şehir, lider şehir. Hem ülkenin hem bölgenin gözbebeği olsun. Bu şehirde konuşulan sanat ile dünyada konuşulan sanat aynı olsun istiyoruz."

Resim, heykel, sulu boya, fotoğraf, seramik, emay, cam, tekstil resim gibi dallarda eserlerin yer aldığı sergi, Gaziantep Sanat Merkezinde 15 gün boyuncu açık olacak.



