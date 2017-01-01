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Yamaç paraşütüyle aydınlatma direğine takıldı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:07

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yamaç paraşütüyle atlayış yapan sporcu, inişe geçtiği sırada takıldığı aydınlatma direğinden arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu.

Pamukkale'deki Dinamit Tepesi mevkisinden yamaç paraşütüyle atlayış yapan Mustafa Çalışkan, travertenler üzerinde tur attı.

İnişe geçtiği sırada rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybeden Çalışkan, paraşütün bir aydınlatma direğine takılması sonucu mahsur kaldı.

Çalışkan, arkadaşlarının yardımıyla direkten indirilirken elektrik arıza ekipleri de paraşütü direkten çıkararak sahibine teslim etti.

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