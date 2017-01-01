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Şehit asker için baba ocağında mevlit okutuldu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:34
Şehit asker için baba ocağında mevlit okutuldu

ADIYAMAN (AA) - Şırnak'ta teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevlit okutuldu.

Vuruşkan'ın (43) Hamzalar köyündeki taziye evinde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.

Şehidin öğretmen abisi Serdar Vuruşkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitliğin Allah katında yüce bir makam olduğunu söyledi.

Teröristlerin ne ölülerinin ne de dirilerinin bir gün bile para etmeyeceğini vurgulayan Vuruşkan, şöyle konuştu:

"Biz kazandık, biz kaybeden taraf değiliz. Bizde Musa Vuruşkan'lar bitmeyecek, bizde askerler bitmeyecek. Biz bir ölür bin diriliriz. Canım abim şehadete de böyle gülerek gitti. Rabb'im şehadetini kabul etsin inşallah. Onun makamı Allah katında bellidir. Onu, alçakça uşaklığını yaptıkları ecnebi milletlerin güdümlü roketleriyle şehit eden hainlerin Allah katında yeri de bellidir. Ne dirileri ne ölüleri beş para etmez kokuşmuş et yığınlarıdır. Abim kahramanca çarpışarak şehadete yürümüş ve aziz milletimizin evladı olmuş ve Hakk'a yürümüştür. Çatışmada öldürdüğü leşlerin sahibi bile yoktur."

Programa şehidin yakınlarının yanı sıra Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akbay, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından Yarbay Alparslan Doğan, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vuruşkan, bölücü terör örgütü üyelerinin geçen çarşamba günü Şırnak'taki Görmeç Üs Bölgesine saldırması sonucu yaralanmış, sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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