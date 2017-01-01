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RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Gaziantepspor'u 2-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Gaziantepspor için 27 yıl sonra düşmek çok zor. Biz de kümede kalma potası içerisinde aynı zorluğu yaşıyoruz." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, zorlu bir maçı koparmayı başardıklarını söyledi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Karaman, "İlk 45 dakika oyunda üstünlüğümüz var. Recep Niyaz'ın sakatlanarak çıkması nedeniyle dengeler değişti. Maçta 55-70. dakikalar arasında gol yiyebilirdik. Sonuçta ilerleyen dakikalarda 2. golü atarak maçı kopardık. Gaziantepspor için 27 yıl sonra düşmek çok zor. Bizde kümede kalma potası içerisinde aynı zorluğu yaşıyoruz. Gaziantepspor'a bundan sonra başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Karaman, kümede kalma yarışında rakip maçları beklemekten başka yapabilecekleri bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.





-Gaziantepspor cephesi





Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, zor bir yarışı bitiremediklerini, bunda bazı olumsuzlukların etkili olduğunu belirtti.

Gaziantepspor'un uzun yıllar sonra lige veda ettiğine değinen Uygun, "Çıktığımız bu ligde 27 yıl sonra düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu takımın kümede kalacağına inandığım bir süreçte göreve gelerek ve çalıştığım ortamda bir sürü talihsizlik yaşadık. Gerek maçlarda bariz bize karşı hatalar, gerek takımın belli zamanlarda yaptığımız hataları birleştirdiğimizde, şehrin takım ile bütünlüğünü sağlayamayınca bu üzüntüyü yaşadık. Gaziantepspor güçlü bir camiadır ve ayağa kalkacaktır. Gelecek sene yine hak ettiği bu lige çıkacaktır. Yaşattığımız bu üzüntüden dolayı özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesinin bulunduğunu ve doğru planlama adına sezon sonuna kadar elinden geleni yapacağını kaydeden Uygun, "Sezon sonu değerlendirme yapacağım. Kalıp kalmamak şimdi konuşulacak durum değil. Ligde kalma yarışı veren Çaykur Rizespor'da çok şansızlıklar yaşadı. Başkasının umudu ile yaşamak zordur. Bir umuttur yaşamak gene diyorum. Baba tarafından Rizeli olarak ligdeki yarışını başarmasını isterim." şeklinde konuştu.