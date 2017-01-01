Ramazanda merdiven altı üretime dikkat

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DÜZCE (AA) - Türkiye Lokanta ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, ucuz olduğu düşünülerek tüketilen gıdaların sağlığa zararlı olduğunu belirterek, "Bugün ucuza yediğiniz şeyler, yarın size çok pahalıya mal olabilir." dedi.

Düzce'de bir restoranda, federasyona bağlı oda ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Yenice, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon olarak Türkiye genelinde esnafı rahatlatacak önemli kampanyalar ve çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'deki lokantacı ve pastacılara ücretsiz yazar kasa dağıtmak için önemli bir kampanyaya imza attıklarını anlatan Yenice, "Türkiye'nin tüm illerindeki lokantacı ve pastacı esnafına hiçbir ücret ödemeden yazar kasalarını teslim etmeye başlıyoruz. Bu çok önemli bir kampanya çünkü sektörümüzün içinde yaşadığı şartlar içerisindeki en büyük sorunlardan biri olan yemek çekleri ve kartlarıyla ilgili de federasyon olarak önemli çalışmalarda son noktaya geldik." diye konuştu.

Bir diğer çalışmalarının ise "AHİ Kart" olduğuna değinen Yenice, bu yılın sonuna doğru kendi kartlarını çıkarıp esnafı rahatlatacak çok önemli bir kartın hayata geçmesi için son aşamaya geldiklerine dikkati çekti. Yenice, bu kart ile Türkiye'nin büyük kuruluşları ile anlaşmalar yapıp hem uzun vadeli hem de ucuz mal almak konusunda yaptıkları çalışmayı tamamladıklarını kaydetti.

- Ramazan tedbirleri

Ramazan ayında açıkta ve ucuza satılan tatlılar konusunda tüketicileri uyaran Yenice, şöyle devam etti:

"Bizim bütün eğitim çalışmalarımıza ve uyarılarımıza rağmen bir sıkıntı var. Bu sıkıntı da bilinçli tüketicinin oluşamamasının rolü de var. Etin 40 liraya satıldığı bir ülkede hala yarım ekmek arası döner çok ucuz fiyatlara satılıyorsa bir problem var. Bir matematik dili var. Bu matematik dili içerisinde kendini inkar etmek gibi bir durum çıkıyor ortaya. Aynı şekilde tatlının da satılacağı bir rakam var. İyi bir baklavanın 40 lira gibi bir fiyata satılması gerekirken eğer siz bir kilo baklavayı hala 7-10 liraya satan iş yerlerinden alıp evinize götürüyorsanız bana göre bu konuda en büyük hatayı yapıyorsunuz. Bilinçli tüketiciler olarak bizler bu insanlara prim vermezsek, bu malları kendi sofralarımıza getirmezsek bunların da bir süre sonra kendilerini yok ettiklerini göreceğiz. Dolayısıyla buradan da halkımıza sesleniyorum. Ucuz zannettiğiniz gıdalar, sizi aslında sağlık sektörü ile tanıştırıyor. Bugün ucuza yediğiniz şeyler, yarın size çok pahalıya mal olabilir."

Yenice, Türkiye'de obezitenin yayıldığını söyleyerek, "Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların bu konudaki müthiş mücadelelerine rağmen, bana göre ilk mücadele, ilk direniş evdeki anne, babadan başlıyor. Kendimizin yemediği bir şeyi başkalarına yediriyorsak, bu ahlaki değerlere aykırı bir durum. Biz bunlara 'esnaf' demiyoruz. Bunlar dağdaki teröristten farkı olmayan esnaf teröristidir. Esnaf olmaya yüz tutmuş teröristlerdir. Bunları esnaf olarak kabul etmek mümkün değildir. Dediğim gibi esnaflık 800 yıllık geleneği ile Ahi Evran kültüründen gelen bir teşkilattır." şeklinde konuştu.